A Maria Anghileri (Confindustria) il Womenlands Excellence Award

agenzia

Ad 'Alice nella città'. Sarà anche volto di I Am Womenlands Roma

ROMA, 24 SET – La presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, riceverà il Womenlands Excellence Award, premio assegnato nell’ambito della terza edizione di Womenlands, il progetto dedicato alle eccellenze femminili italiane e internazionali, al tema dei diritti e dell’inclusione, in occasione della XXIII edizione del festival Alice nella città (15-26 ottobre). Il riconoscimento, ideato e promosso da Alice nella città, è stato conferito alla leader degli industriali under 40 per l’impegno nel promuovere il passaggio generazionale nelle aziende attraverso il progetto “Generazioni”, contribuendo in maniera significativa alla continuità delle imprese e alla tutela del tessuto industriale italiano. Maria Anghileri sarà anche uno dei volti della campagna di comunicazione “I Am Womenlands Roma” che sarà proiettata sulla scalinata di Piazza di Spagna la sera del 18 ottobre, in occasione del flash mob realizzato dalla collaborazione tra Alice nella città, Fuori Sala e la casa di produzione no profit We Do It Together.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA