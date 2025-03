A Milano si incontrano le aziende dell’Euronext Star Milan

agenzia

Hanno una capitalizzazione di mercato di circa 42,9 miliardi

MILANO, 24 MAR – Si svolgerà da domani e per tre giorni, presso la sede di Borsa Italia, la ventiquattresima edizione della Euronext STAR Conference, l’appuntamento annuale per le 67 società quotate su Euronext STAR Milan, che hanno una capitalizzazione di mercato complessiva di circa 42,9 miliardi, operando in 10 settori diversi, tra cui Industriale, Health Care, Finanziario, Utilities, Real Estate e Telecomunicazioni. Nel corso dell’evento, riservato ad aziende e investitori, si farà il punto sulle iniziative di collaborazione istituzionali in corso, volte a rafforzare la competitività e l’attrattività del mercato dei capitali italiano. L’edizione di quest’anno vedrà oltre 2.900 incontri tra 59 società STAR partecipanti, circa 280 investitori, in rappresentanza di oltre 160 case di investimento, con il 43% proviene dall’estero, con investitori da 10 Paesi. “Euronext Star Milan rappresenta un’eccellenza del mercato italiano, offrendo alle piccole e medie imprese l’opportunità di crescere e accedere a capitali in un contesto di trasparenza e solidità. Il nostro impegno è quello di lavorare insieme per rendere il mercato dei capitali italiano sempre più competitivo, accessibile e in grado di attrarre investitori nazionali e internazionali” ha dichiarato Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana.

