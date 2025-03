A Mundys concessione della Ruta 5 Temuco-Rio bueno in Cile

agenzia

Con operazione rete gruppo nel paese sfiora i 1.100 chilometri

ROMA, 10 MAR – Mundys, attraverso la società controllata Grupo Costanera, con CPPIB come secondo azionista, si è aggiudicata la concessione della Ruta 5 Temuco-Rio bueno in Cile. Lo annuncia il gruppo in una nota nella quale si spiega che il tratto di 182 km, fa parte della Ruta 5, la principale arteria del Cile, che collega le maggiori città del sud del Paese. La concessione è stata assegnata con una vita utile massima di 43 anni. Con l’aggiudicazione, la rete del Gruppo Mundys in Cile supera i 1.100 km, per un ebitda che raggiunge quasi 1 miliardo di euro. Grupo Costanera assumerà la gestione dell’autostrada nell’aprile del 2026 e investirà oltre 700 milioni di euro in 7 anni per aumentarne la capacità, elevarne gli standard di sicurezza e di viabilità. “Questa operazione arriva a pochi giorni dall’acquisizione di una quota di maggioranza dell’autostrada A63 in Francia, attraverso la nostra asset company Abertis, e conferma che Mundys sta perseguendo con successo la sua strategia di acquisizione di nuove reti infrastrutturali in diversi Paesi del mondo. Siamo onorati di consolidare la nostra presenza in Cile, uno dei Paesi più importanti nel portafoglio di Mundys, data l’alta qualità del suo sistema istituzionale e regolatorio”, dice Elisabetta De Bernardi, Chief Asset Management Officer di Mundys.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA