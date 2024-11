A ottobre torna in rialzo la produzione italiana di acciaio

agenzia

Federacciai, +2,2% anno su anno. Ma da inizio 2024 -4,7%

ROMA, 18 NOV – Torna in rialzo la produzione italiana di acciaio che, dopo la frenata di settembre, è salita a ottobre del 2,2% rispetto allo stesso mese del 2023. Lo rende noto Federacciai secondo cui le acciaierie nazionali hanno sfornato 2 milioni di tonnellate di acciaio. “Grazie all’incremento dell’ultimo mese, dall’inizio dell’anno i volumi produttivi, attestati a 17,0 milioni di tonnellare, hanno cumulato una flessione del 4,7% sullo stesso periodo dello scorso anno” sottolinea l’associazione. “La produzione delle due famiglie di laminati a caldo, dopo la comune discesa di settembre, ha ripreso a mostrare il diverso andamento tra la produzione di lunghi e quella di piani, che ha caratterizzato principalmente il corso dell’anno. I lunghi, dopo il calo tendenziale di settembre -5,4%, sono tornati in positivo con un aumento dello 0,6% su base annua per un totale di 1,1 milioni. I piani, al contrario, si sono mantenuti in sofferenza, con una riduzione del 12,3% nel confronto annuo fermandosi a 794 mila tonnellate” sottolinea il comunicato.

