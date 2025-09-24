A Patuelli premio ‘Economia, Salute e Società’

agenzia

Consegna da parte del Rettore dell'Università Link

ROMA, 24 SET – Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha ricevuto oggi a Roma, al termine della sua Lectio Magistralis su “Etica ed Economia” all’Università degli studi Link, il premio all’eccellenza “Economia, Salute e Società”. Lo si legge in una nota dell’associazione. Il riconoscimento è stato consegnato dal Magnifico Rettore, Carlo Alberto Giusti.

