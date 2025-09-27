A Revigliasco Torinese il Concorso d’Eleganza Festival Car

agenzia

Protagonista la Lancia Flaminia Loraymo esemplare unico al mondo

TORINO, 27 SET – Tutto è pronto per la quarta edizione del Concorso d’eleganza Festival Car che, domenica 28 settembre, trasformerà il borgo di Revigliasco Torinese in un museo a cielo aperto dedicato alla passione automobilistica. Inserito nel calendario Premiere Event della Fiva, al Concorso d’Eleganza Festival Car 2025 partecipano 80 vetture d’epoca, tra cui oltre 20 rarità Lancia che ne fanno la compagine più numerosa. Tra le protagoniste la Lancia Flaminia Loraymo (1960), esemplare unico al mondo appartenente alla collezione di Stellantis Heritage e al centro della locandina ufficiale della kermesse, realizzata in collaborazione con Ied Torino e scelta attraverso un concorso dedicato. In mostra anche la Ypsilon Rally4 Hf, che inaugura una nuova era sportiva per il marchio.

