A Rheinmetall 8.000 assunzioni in due anni

L'azienda è in fortissima crescita nel settore militare

BERLINO, 12 MAR – Viste le ottime prospettive per il 2025 l’azienda tedesca Rheinmetall annuncia l’intenzione di assumere nei prossimi due anni ottomila lavoratori, passando dagli attuali 32.000 a circa 40.000, considerando anche i contratti di lavoro interinale. È lo stesso amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, a confermarlo. L’azienda è in fortissima crescita nel settore militare, mentre affronta qualche debolezza nel settore automobilistico. Il progetto di Rheinmetall è di utilizzare anche i siti dedicati al settore automobilistico per quello relativo alla difesa: si tratterebbe di siti “ibridi” per produzioni civili e militari.

