A Rio l’industria cresce del 5% nel secondo trimestre del 2024

agenzia

Nello stato brasiliano forti estrazione mineraria e costruzioni

RIO DE JANEIRO, 11 OTT – Il settore industriale dello Stato brasiliano di Rio de Janeiro ha registrato una crescita del 5% nel secondo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato arriva dalla Federazione delle industrie dello stato di Rio (Firjan) che sulla base di questo risultato ha rivisto le stime di crescita del Pil dello stato per quest’anno dal 3,1% al 4%, al di sopra della media nazionale, stimata dalla Banca centrale al 3,2%. A influenzare in positivo sono state principalmente le performance dei settori costruzioni (+6%), manifattura (4,7%) ed estrazione mineraria (+4,4%). Nonostante il risultato trimestrale mostri un aumento di appena lo 0,1% rispetto al trimestre chiuso a marzo, i dati complessivi indicano tuttavia una buona continuità nella progressione di crescita dell’economia dello stato. “Nonostante le incertezze dello scenario nazionale e internazionale, i fattori locali dovrebbero continuare a dare impulso all’economia di Rio de Janeiro nel 2024. Settori come il petrolio e l’edilizia civile, che svolgono un ruolo rilevante nell’economia dello stato crescita economica, continuano ad essere pilastri essenziali per sostenere la crescita economica di Rio de Janeiro quest’anno”, ha affermato in una nota il capo economista di Firjan, Jonathas Goulart.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA