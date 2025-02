A Riyadh apre la stazione metro costruita da Webuild

agenzia

Spicca il cono rovesciato nella stazione da 20.000 mq

MILANO, 26 FEB – Ha aperto oggi la Qasr Al Hokm Downtown Station di Riyadh, realizzata da Webuild per conto della Royal Commission for Riyadh City. Con 20.000 metri quadrati di superficie e 40 metri di profondità, è una delle 22 fermate presenti sulla Orange Line, la linea più lunga dell’intera rete metro driverless della capitale saudita inaugurata a novembre scorso. Gli elementi distintivi della stazione includono una gigantesca copertura in acciaio inossidabile a forma di cono di 70 metri di diametro, con la stazione che si sviluppa su 8 livelli, includendo impianti di illuminazione a Led e sistemi di ventilazione ad alta efficienza per ridurre il consumo energetico. La rete Metro di Riyadh, con una lunghezza totale di 176 km, potrà trasportare fino a un massimo di 3,6 milioni di passeggeri al giorno. Per la Orange Line (Linea 3) è prevista una apertura per fasi successive programmate e coordinate, con 14 stazioni aperte a oggi al pubblico, inclusa la Qasr Al Hokm Downtown Station.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA