A Roma un progetto per aiutare 90 famiglie in povertà energetica

agenzia

Promosso da Banco dell'energia, Caritas Roma e Jti Italia

ROMA, 25 GIU – Pagamento delle bollette, operazioni di efficientamento, come la sostituzione di elettrodomestici obsoleti con apparecchi a basso consumo, incontri di formazione per un uso consapevole dell’energia: sono le tre principali linee di intervento del progetto di contrasto alla povertà energetica promosso da Banco dell’energia, Fondazione Caritas Roma e il produttore di tabacco Jti Italia per sostenere, per 12 mesi, 90 nuclei familiari della Capitale in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. Le famiglie beneficiarie saranno selezionate – viene spiegato – grazie a un apposito comitato di garanzia, con il coordinamento delle attività affidato alla Fondazione Caritas Roma. Il progetto include anche la formazione di operatori e volontari affinché possano trasferire competenze e buone pratiche in tema di risparmio energetico alle famiglie assistite. Inoltre sarà avviato un sistema di valutazione di impatto sociale degli interventi realizzati, grazie al contributo di figure professionali qualificate. L’iniziativa nasce “dalla volontà di offrire un sostegno concreto e strutturato alle famiglie in difficoltà della Capitale” ha spiegato Silvia Pedrotti, responsabile di Banco dell’energia. “In Jti Italia – ha aggiunto il suo amministratore delegato, Didier Ellena – siamo da sempre convinti che le imprese svolgano un ruolo centrale nel sostegno alle comunità in cui operano. Ecco perché siamo orgogliosi di supportare un progetto come questo, che mira ad affrontare un problema sempre crescente per centinaia di famiglie”, come appunto la povertà energetica, che richiede un impegno “strutturato e condiviso”. Secondo l’Osservatorio italiano sulla povertà energetica (Oipe), il fenomeno interessa oltre 2,36 milioni di famiglie italiane. Giustino Trincia, direttore della Caritas diocesana di Roma, lancia un appello alle istituzioni affinché “aumenti l’attenzione alle fasce più deboli della popolazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA