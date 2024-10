A Trieste sorgerà un impianto per produrre idrogeno

agenzia

Petrillo, mai decollato in passato, oggi è una sfida

TRIESTE, 01 OTT – Un laboratorio dove si realizzerà il prototipo di un impianto di produzione, stoccaggio e utilizzo di idrogeno sarà costruito in Area Science Park, a Trieste. Lo ha annunciato oggi Caterina Petrillo, presidente di Area Science Park, a margine del convegno “Hydrogen and Big Science” all’ interno del Big Science Forum 2024, che punta l’attenzione anche sull’idrogeno e suo sviluppo. Si tratta di un progetto per il quale è stata presentata una richiesta di finanziamento, che dovrà “fungere da dimostratore per le imprese”. Nel frattempo, ha indicato Petrillo, “partecipiamo a un progetto transfrontaliero che vede Regione Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia insieme nella realizzazione di una valle dell’idrogeno, un progetto complesso, con importanti aspetti tecnici e industriali”. Petrillo ha aggiunto che “questo è il momento giusto per parlare e approfondire il tema dell’ idrogeno. Se n’è parlato in passato e non è mai decollato, per difficoltà tecniche e di produzione. Oggi abbiamo alla nostra portata alcune soluzioni industriali e abbiamo la dimostrazione di alcune applicazioni. C’è ancora tantissimo da fare, è ancora una sfida, qualcosa però, a differenza del passato, ci dà la speranza che da qui ai prossimi vent’anni riusciremo effettivamente a risolvere quelle difficoltà di natura tecnica, che una volta superate, faranno sì che l’idrogeno funzioni e possa migliorare le nostre vite e la nostra società”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA