A Venezia il nuovo edge data center di Ray Way

agenzia

Si affianca a quelli operativi a Milano, Torino, Napoli e Genova

VENEZIA, 12 DIC – Venezia sempre più digitale grazie al nuovo Edge Data Center realizzato da Rai Way a Campalto (Venezia). Il nuovo impianto è stato presentato stamani a Palazzo Labia, sede Rai di Venezia, in occasione dell’ultima tappa del roadshow con cui l’operatore di infrastrutture digitali ha presentato l’evoluzione tecnologica e infrastrutturale a servizio delle Regioni. Il nuovo data center si affianca ai quattro già operativi – a Milano, Torino, Napoli e Genova -, sarà interconnesso da una dorsale proprietaria in fibra ottica di oltre 6.000 chilometri, e garantirà un’infrastruttura resiliente e scalabile, capace di supportare scenari di cloud ibrido e multicloud, per lo sviluppo digitale di piccole e grandi imprese e delle pubbliche amministrazioni. I vantaggi per le aziende e gli utenti finali sono molteplici: riduzione dei tempi di accesso ai dati grazie alla bassa latenza, maggiore sicurezza delle informazioni garantita da colocation affidabili, supporto all’innovazione e alla competitività, esperienze digitali migliorate per gli utenti finali grazie a una rete capillare e performante. Attraverso i data center e i servizi a valore aggiunto connessi, “vogliamo offrire un contributo concreto al miglioramento della connettività e alla creazione di una rete digitale distribuita, sicura e a misura di territorio”, ha commentato Luca Beltramino, direttore della divisione Data center di Rai Way. “La messa in funzione dei primi cinque data center – ha aggiunto – è l’inizio di un piano ambizioso che intende espandere ulteriormente la propria infrastruttura, investendo nella realizzazione di altri data center anche nel centro e sud Italia”. Rai Way ha presentato anche la propria edge Cdn, ossia una rete specificamente ideata per lo streaming video, che assicura un elevato livello di performance e l’affidabilità della distribuzione di contenuti video sul territorio nazionale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA