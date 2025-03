A2a inaugura il depuratore di Calvisano, piano da 81 milioni

agenzia

Mazzoncini, 500 milioni di investimenti nel Bresciano al 2035

MILANO, 06 MAR – A2a ha inaugurato il depuratore di Calvisano (Brescia), nell’ambito di un piano da 81 milioni di euro per l’acqua del comune. L’intervento pone le basi per superare l’infrazione europea aperta nel 2014. Prevista anche la realizzazione del nuovo acquedotto, attivato entro l’anno, e la posa della rete fognaria, i cui lavori sono attualmente al 73%. In totale A2a Ciclo Idrico investirà nel Bresciano 321 milioni nei prossimi 5 anni, con l’obiettivo di “abbattere le perdite di rete e di superare tutte le procedure di infrazione europea per la mancata depurazione dei reflui entro il 2028”. A livello nazionale, spiega A2a, sono ancora 930 i comuni non a norma. “L’Italia – spiega l’amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini – investe ancora troppo poco nel ciclo idrico”. Secondo il manager “nel 2023 la spesa media è stata di 65 euro ad abitante, ben al di sotto degli 82 euro europei, mentre A2a ha investito 130 euro ad abitante, a dimostrazione di quanto la gestione dell’acqua e l’efficienza delle infrastrutture siano per noi una priorità”. “Lavoriamo per ridurre le perdite idriche – incalza – che a livello nazionale registrano un tasso di dispersione media del 42%, e puntiamo su impianti di depurazione avanzati”. “Oggi – spiega – i depuratori non sono solo sistemi di trattamento, ma strumenti di economia circolare perché trasformano i reflui in acqua riutilizzabile, ad esempio in agricoltura, e i fanghi in energia e calore”. “Negli ultimi anni – conclude – abbiamo investito 120 milioni per superare le infrazioni europee e, nel nostro piano industriale al 2035, prevediamo 500 milioni di investimenti nel ciclo idrico per il Bresciano, di cui 80 milioni per risolvere le restanti procedure. Calvisano è un esempio concreto di ciò che possiamo realizzare in sinergia con le amministrazioni locali”.

