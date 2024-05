Abi, in aprile scendono ancora tassi sui mutui,media al 3,6%

agenzia

Ma rispetto a un anno fa prestiti a imprese e famiglie calano

MILANO, 18 MAG – In aprile il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni in Italia è diminuito al 3,67% rispetto al 3,79% di marzo 2024 e al 4,42% del dicembre 2023. Lo afferma il Rapporto mensile dell’Abi. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è il 5,32% (5,26% a marzo 2024 e 5,45% a dicembre 2023), mentre il tasso medio sul totale dei prestiti, quindi sottoscritti negli anni, è stabile al 4,80%. In aprile i prestiti a imprese e famiglie in Italia sono scesi del 2,5% rispetto a un anno prima, mentre a marzo 2024 avevano registrato un calo del 2,6%, quando i prestiti alle imprese erano diminuiti del 3,9% e quelli alle famiglie dell’1,4%. Secondo l’Associazione bancaria italiana “il calo dei volumi di credito è conseguente al rallentamento della crescita economica che contribuisce a deprimere la domanda di prestiti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA