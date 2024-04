Abi, sui dossier tutelare dipendenti bancari

agenzia

Lettera comitato esecutivo al governo e istituzioni

MILANO, 20 MAR – L’Abi chiede la tutela e la riservatezza dei dipendenti bancari che inviano le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif. E’ quanto si legge in una lettera che il comitato esecutivo ha inviato alla presidente del Consiglio e ai vertici di diverse istituzioni dopo l’inchiesta sui dossier, “in un contesto di crescenti rischi di fughe di notizie e di attacchi informatici” . L’Abi esprime “forte preoccupazione circa l’eventualità che da tali attività vietate possano derivare pregiudizi anche ai dipendenti bancari”. Per l’Abi “la tutela del segnalante costituisce uno dei principali punti di attenzione per il settore bancario”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA