Abolita la tassa d’imbarco negli aeroporti di Comiso e Trapani: la risposta del governo siciliano a Ryanair

TRASPORTO AEREO

Eliminazione anche per Pantelleria e Lampedusa: l'obiettivo è il rilancio degli scali minori

Dopo la polemica di Ryanair che ha chiesto più volte alla Regione di eliminare la cosiddetta “addizionale comunale sui diritti di imbarco”, arriva la risposta del governo Schifani che dopo aver detto inizialmente no fa invece mezzo passo in questa direzione.

L’aeroporto «Vincenzo Florio» di Trapani Birgi e quello di Comiso beneficeranno infatti della prossima abolizione dell’addizionale comunale di imbarco. La misura è stata è accolta durante il vertice di maggioranza a Palazzo d’Orleans e il provvedimento verrà inserito nella finanziaria regionale.

Oltre agli scali di Trapani e Comiso, ne beneficeranno gli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa. Gli obiettivi sono quelli di rilanciare gli scali minori, incentivando l’arrivo di nuove compagnie aeree, e abbattere i costi dei voli.