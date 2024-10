Accenture e Nvidia insieme per implementare l’Ia nelle imprese

agenzia

Nasce la partnership, via a formazione di 30mila professionisti

ROMA, 02 OTT – Accenture e Nvidia hanno annunciato oggi una partnership ampliata, che prevede la formazione da parte di Accenture di un nuovo Nvidia Business Group, per aiutare le imprese di tutto il mondo ad adottare rapidamente l’intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato è quello di accelerare lo slancio “dell’intelligenza artificiale generativa” e “aiutare i i clienti a scalare i sistemi di intelligenza artificiale agentica – la prossima frontiera dell’intelligenza artificiale di generazione – per promuovere nuovi livelli di produttività e crescita”. Un investimento che sarà supportato da oltre 30mila professionisti che riceveranno formazione a livello globale per aiutare i clienti a reinventare i processi e ad ampliare l’adozione dell’Ia aziendale. La nuova piattaforma si chiamerà Accenture AI Refinery e aiuterà le aziende ad avviare il proprio percorso di intelligenza artificiale personalizzata utilizzando l’intero stack di Ia di Nvidia. Il gruppo fa sapere che nell’anno fiscale appena chiuso la domanda di intelligenza artificiale generativa ha generato 3 miliardi di dollari di prenotazioni Accenture. “Stiamo aprendo nuove strade significative con la nostra partnership con Nvidia e consentendo ai nostri clienti di essere in prima linea nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa come catalizzatore per la reinvenzione”, ha affermato Julie Sweet, presidente e ceo di Accenture. Secondo il fondatore e ceo di Nvidia Jensen Huang invece “l’intelligenza artificiale potenzierà le imprese per portare l’innovazione a una velocità maggiore. La piattaforma di Nvidia, AI Refinery di Accenture e la nostra esperienza combinata aiuteranno le aziende e le nazioni ad accelerare questa trasformazione per promuovere produttività e crescita senza precedenti”.

