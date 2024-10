Accenture, l’Ia è volano per le assicurazioni

agenzia

ROMA, 09 OTT – L’intelligenza artificiale può rappresentare un forte volano per il comparto assicurativo aumentando la sua potenzialità. E’ quanto emerge da uno studio di Accenture secondo cui la crescita potrebbe situarsi tra il 21% e il 29%. In particolare, gli ambiti che potranno beneficiarne maggiormente sono la Gestione Investimenti e a seguire, Sottoscrizioni & Pricing (26%), Vendite (26%) e Gestione Sinistri (21%). “Per il settore assicurativo il 2024 promette di contraddistinguersi come un anno di crescita – spiega Daniele Presutti, Senior Managing Director Insurance di Accenture. Nonostante il settore si sia trovato ad affrontare sfide complesse, come l’inflazione, l’aumento dei tassi, i costi crescenti e l’impatto delle sempre più frequenti calamità naturali, i risultati positivi raggiunti e l’accelerazione dell’Ia, in particolare quella generativa, stanno rendendo lo scenario ancora più dinamico” ” Sulla base delle nostre analisi quello assicurativo risulta uno di settori che può trarre maggiori benefici in termini di aumento della produttività sia operativa che commerciale, che di risposta alle aspettative dei clienti, abilitando anche nuovi servizi e modalità di interazione” ha proseguito. “Per cogliere i benefici di queste tecnologie e ottenere un vantaggio competitivo sostenibile è importante che gli investimenti nel digital core vadano di pari passo con la formazione delle competenze”.

