Acciaierie di Sicilia, la preoccupazione dei sindacati: «Temiamo la chiusura»

L'ALLARME

Per Fiom Cgil e Uilm Uil di Catania è a rischio il futuro dell'azienda che occupa in totale circa 500 persone tra diretti ed indiretti.

Per Fiom Cgil e Uilm Uil di Catania sono «momenti di forte preoccupazione» per il destino di Acciaierie di Sicilia, azienda che occupa in totale circa 500 persone tra diretti ed indiretti. I sindacati hanno già espresso su tutti i media, nazionali e regionali, e in più occasioni una posizione critica sull’eccessivo costo dell’energia nell’Isola e sul fatto che il rottame siciliano venga esportato verso Paesi che non rispettano gli stessi standard lavorativi ed ambientali.

«Temiamo la chiusura. I nostri allarmi – dicono i rappresentati dei sindacati di categoria etnei – si susseguono da dieci anni e dalla Prefettura di Catania, dalla Regione Siciliana e dal Governo nazionale non arriva alcuna risposta concreta. Abbiamo più volte chiesto interventi fermi e lineari; in primis un prezzo energetico uguale ai competitor del Nord Italia, che oggi comunque lamentano difficoltà enormi verso i competitor esteri, ma anche regole e pari opportunità sulla materia prima rottame, un recupero della competitività spesso azzoppata dall’insularità siciliana».

La memoria dei rappresentanti sindacali vola al 1999, quando centinaia di lavoratori di Acciaierie Sicilia trovarono i cancelli chiusi. In quel frangente per salvare l’occupazione la Prefettura autorizzò nel 2000 una discarica monouso al servizio dell’azienda, che trovò così la giusta competitività riavviando la produzione.