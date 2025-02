Acciaierie d’Italia chiede proroga Cigs per 3.420 lavoratori

agenzia

Procedura per la durata di 12 mesi a partire dal primo marzo

TARANTO, 03 FEB – Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha chiesto al ministero del Lavoro la proroga della cassa integrazione straordinaria per la durata di 12 mesi per un numero medio di 3.420 lavoratori, di cui 2.955 a Taranto (2368 operai, 378 impiegati/quadri, 209 intermedi). L’inizio della procedura è previsto dal primo marzo.

