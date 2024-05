Acciaierie d’Italia, prorogato al 2030 contratto d’affitto

agenzia

Quaranta, "azienda può continuare a gestire gli impianti"

ROMA, 28 MAG – Prorogato fino al 2030 il contratto di affitto, in scadenza il 31 maggio 2024, tra ex Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. L’azienda potrà ora “continuare a gestire gli impianti dal punto di vista industriale” ha annunciato Giancarlo Quaranta, commissario straordinario di Acciaierie d’Italia, ascoltato oggi in audizione dalla commissione Industria e agricoltura del Senato. “A valle del 31 maggio l’azienda avrà una sua storia grazie a questa firma, avvenuta ieri”, ha detto Quaranta. Che ha sottolineato che “la gestione operativa degli stabilimenti verrà svolta dai commissari di Acciaierie d’Italia”.

