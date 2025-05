Accordo Aiea-Lombardia sul nucleare, ‘è strada percorribile’

agenzia

Il primo protocollo dell'agenzia con una Regione italiana

MILANO, 21 MAG – Valorizzare il ruolo dell’energia nucleare per accelerare il percorso di transizione ecologica. Favorire la condivisione di competenze per l’utilizzo di questa fonte in settori strategici come la medicina e l’agricoltura. E promuovere la cooperazione internazionale come strumento privilegiato per mettere a fattor comune conoscenze all’avanguardia. Questi gli obiettivi principali del protocollo d’intesa siglato oggi a Palazzo Lombardia dal governatore Attilio Fontana e dal direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi. L’accordo, incentrato sull”uso pacifico’ (non militare) di questa fonte, è il primo memorandum siglato dall’agenzia a livello regionale. “Questo accordo – ha detto Fontana – conferma il ruolo da protagonista di Regione Lombardia nella promozione delle tecnologie più all’avanguardia a servizio dello sviluppo sostenibile. Oggi segna l’inizio di un percorso importante, che sono convinto ci porterà a superare le difficoltà attuali e a fare un passo avanti per il bene del nostro Paese. Il nucleare rappresenta una strada percorribile per favorire la transizione ecologica, è una delle opzioni da sfruttare all’interno di un mix energetico green”. “Questo memorandum di intesa – ha aggiunto Grossi – è il primo nella storia dell’agenzia a livello regionale. E questo è la chiara testimonianza delle capacità che questa bellissima regione italiana ha da offrire sul piano scientifico, culturale e tecnologico, è un omaggio di per è ed è anche un segno di fiducia dell’agenzia Internazionale per l’Energia Atomica su quello che possiamo realizzare insieme”. L’accordo, secondo il sottosegretario regionale con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, “conferma la capacità della Lombardia di dialogare con i grandi attori della comunità internazionale su temi strategici come l’energia, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile”.

