Accordo con la tedesca E.on per la fornitura di cavi

agenzia

Nel piano da 6 miliardi per modernizzare la rete elettrica

MILANO, 22 LUG – Prysmian ed E.on – una delle maggiori aziende elettriche europee, protagonista della trasformazione verde dell’energia – uniscono le forze per sviluppare reti elettriche più efficienti in Germania, con un accordo quadro di lungo periodo per la fornitura di cavi di bassa e di media tensione. Questi cavi saranno integrati nella rete elettrica tedesca per supportare l’espansione dell’energia eolica e solare, la diffusione dei veicoli elettrici e delle pompe di calore, nonché il collegamento di sistemi di accumulo a batteria e di data center. L’accordo fa parte di un’importante iniziativa di approvvigionamento lanciata da E.on, del valore di oltre 6 miliardi di euro, per modernizzare la rete elettrica tedesca e accelerare la transizione energetica del Paese. La transizione energetica richiederà l’impiego di oltre 500.000 chilometri di cavi entro il 2045 per l’espansione e la modernizzazione della rete tedesca: una distanza pari a 12,5 volte il giro della Terra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA