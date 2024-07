Accordo di coesione da 5,3 miliardi per la Sicilia, c’è il via libera del Cipess

I fondi

Ci sono anche 1,3 miliardi per il Ponte sullo Stretto

Via libera del Cipess, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, all’Accordo per la Coesione firmato a fine maggio. La somma complessiva è di 5,33 miliardi di euro, al netto di 1,3 miliardi per il Ponte sullo Stretto. Alla riunione a Roma, su delega del governatore Renato Schifani, ha partecipato l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò.

«Questa ingente disponibilità finanziaria, dedicata a interventi prioritari concordati tra la Regione e il governo nazionale – evidenzia il presidente Schifani – ci permetterà di avviare immediatamente opere di grande rilevanza strategica per i cittadini e le imprese siciliane. Si tratta del più significativo accordo in termini finanziari sottoscritto con le Regioni e siamo fiduciosi che tali risorse possano contribuire a un reale sviluppo e coesione del nostro territorio. Desidero, inoltre, sottolineare – prosegue – l’importanza del lavoro sinergico con Roma, che è stato fondamentale per raggiungere questo traguardo. La collaborazione costante e proficua tra le nostre istituzioni è la chiave per garantire il successo di questi progetti e per promuovere un futuro di prosperità per la nostra Regione. Ringrazio la presidente Meloni e il ministro Fitto e tutti coloro che hanno lavorato per questo importante risultato. Siamo pronti a mettere in atto questi interventi con la massima efficacia e trasparenza, nella consapevolezza che rappresentano un’opportunità unica per la crescita e il benessere della Sicilia e dei suoi abitanti».

Cosa c’è nell’Accordo