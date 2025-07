Accordo di fornitura tra Stellantis Pro One e Sic Europe. Entro l’anno 1.200 commerciali per logistica ultimo miglio

mobilità

L'azienda si distingue per un approccio orientato all'innovazione e alla sostenibilità

Stellantis Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, ha concluso un accordo con Sic Europe, azienda che opera nel settore del trasporto, della logistica e del facility management.

L’intesa

L’intesa prevede la fornitura di 1.200 veicoli entro la fine dell’anno prodotti nello stabilimento Stellantis di Atessa (Chieti), di cui 600 già consolidati nel primo semestre, tutti i modelli del segmento large: Fiat Ducato, Opel Movano Citroën Jumper e Peugeot Boxer. “Con questo accordo, Stellantis Pro One conferma il proprio impegno nel mettere il cliente al centro, offrendo la giusta soluzione per ogni esigenza operativa” spiega Domenico Gostoli – Lcv Business Unit Director per Stellantis Italia.

La nuova sfida