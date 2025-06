Accordo Fincantieri e Pmm per subacquea in Indonesia

agenzia

Partnership per rafforzare capacità industriali

TRIESTE, 12 GIU – In occasione della fiera Indo Defence Expo & Forum in corso a Giacarta, Fincantieri e PT Prima Maju Mapan (Pmm), società indonesiana specializzata in sistemi di comunicazione, sorveglianza e integrazione elettronica, con consolidate capacità a supporto di programmi marittimi e di difesa, hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione Tecnica che punta a sviluppare soluzioni per fronteggiare le nuove sfide subacquee non convenzionali e proteggere le infrastrutture critiche sottomarine (come cavi e condotte), e asset strategici come basi navali, porti e impianti offshore. L’accordo – firmato da Mauro Manzini, vice President Sales della Divisione Navi Militari di Fincantieri, e Adrianus Prima Manggala, A.d. di PMM – è un passo per il rafforzamento della sovranità tecnologica dell’Indonesia in ambito subacqueo, con un forte coinvolgimento dell’industria locale. L’Indonesia è considerato un “Paese chiave” per Fincantieri, che ha già siglato la vendita di due fregate PPA alla Marina Indonesiana. Il Sud-Est Asiatico rappresenta una regione strategica per Fincantieri, dove il Gruppo intende consolidare la propria presenza attraverso partnership di lungo periodo e soluzioni marittime avanzate. PMM è un attore rilevante nel panorama industriale indonesiano, in progettazione, integrazione e supporto di sistemi elettronici e di sorveglianza.

