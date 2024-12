Accordo Fincantieri-Sparkle per proteggere cavi sottomarini

agenzia

Siglato un Memorandum d'intesa

TRIESTE, 17 DIC – Fincantieri e Sparkle, operatore di servizi internazionali, hanno firmato un memorandum d’intesa per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per la sorveglianza e la protezione dei cavi di telecomunicazione sottomarini. L’accordo si inquadra nell’ambito di una visione strategica per lo sviluppo tecnologico e la competitività dell’Italia a livello internazionale. Con team di lavoro condivisi e specializzati, Fincantieri e Sparkle miglioreranno la sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione sottomarine, individuando tecnologie innovative e soluzioni per garantirne la resilienza operativa. Fincantieri, esperta nel dominio underwater, sta sviluppando soluzioni avanzate per la sorveglianza e la protezione delle infrastrutture sottomarine, combinando il proprio know-how consolidato nell’industria navale con tecnologie all’avanguardia. Come è noto, l’azienda considera il settore della subacquea una dimensione chiave per lo sviluppo economico sostenibile, viste anche le tensioni geopolitiche e la sempre maggiore dipendenza da queste infrastrutture strategiche. La collaborazione mira anche a rafforzare la posizione di Fincantieri come player di riferimento nel mercato globale dell’innovazione tecnologica subacquea. “Con una rete proprietaria in fibra ottica che si estende per oltre 600.000 km attraverso Europa, Africa, Medio Oriente, America e Asia, di cui il 90% posato su cavi sottomarini”, riporta una nota di Fincantieri, Sparkle è “da sempre impegnata nella protezione di queste infrastrutture strategiche, fondamentali per lo sviluppo socioeconomico e la sicurezza del Paese, attraverso il loro costante monitoraggio e l’introduzione dei più avanzati sistemi di sicurezza fisici e digitali”. Sparkle opera dal 2022 con la Marina Militare per la salvaguardia dei cavi e delle aree circostanti, e con il Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS). Per Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. di Fincantieri, con “questa collaborazione oltre a rafforzare il nostro impegno nella sicurezza digitale, concretizziamo lo sviluppo della subacquea civile accanto a quella militare, e proiettiamo il ruolo di Fincantieri e dell’ Italia come leader industriale su scala internazionale, attraverso le sinergie tra eccellenze nazionali.” Enrico Maria Bagnasco, a.d. di Sparkle, è convinto che “insieme, contribuiremo a rafforzare la resilienza del sistema Paese e a consolidare la posizione dell’Italia come leader internazionale nell’innovazione e nella sostenibilità digitale”.

