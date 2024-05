Accordo fra fitnech Tinaba e American Express

agenzia

Siglata partnership

ROMA, 15 MAG – La piattaforma fintech italiana Tinaba, in collaborazione con Banca Profilo, ha siglato una partnership con American Express. L’accordo permetterà di offrire ai clienti della fintech l’accesso ad alcuni dei prodotti del gruppo direttamente dalla app. Questo nuovo accordo – spiega la nota – nasce dalla volontà di rispondere alle nuove esigenze dei clienti che desiderano uno strumento di pagamento affidabile e funzionale e, allo stesso tempo, la volontà di Tinaba con Banca Profilo di offrire prodotti di qualità per un’esperienza completa e servizi ad alto valore aggiunto per assecondare le passioni e gli interessi dei propri clienti.

