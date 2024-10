Accordo Itas-Fiaip per nuove polizze agli agenti immobiliari

agenzia

L'intesa è stata siglata all'Itas Forum di Trento

TRENTO, 11 OTT – Offrire nuovi servizi telematici e nuove polizze assicurative per gli agenti immobiliari Fiaip. È quanto prevede la convenzione tra la più grande associazione di categoria degli agenti immobiliari professionali in Italia e Itas, la compagnia assicurativa più antica in Italia. I nuovi contratti assicurativi di responsabilità civile professionale e di tutela legale per gli agenti immobiliari, così come le altre offerte assicurative, entreranno in vigore a partire dal 2025. L’accordo è stato siglato all’Itas Forum di Trento tra il presidente Fiaip, Gian Battista Baccarini, e Alessandro Molinari, ad e dg di Itas Mutua. Una firma cghe arriva dopo la conclusione di un processo condiviso iniziato 10 mesi fa e che ha avuto come obiettivi l’aggiornamento e il miglioramento dei contratti relativi alle polizze di assicurazione per gli agenti immobiliari professionali aderenti alla Fiaip e l’avviamento di un processo che porterà, con una piattaforma digitale, più innovazione in termini sia di processo che di informazione nei confronti di tutti gli intermediari del comparto immobiliare. “Oggi è una giornata importante perché con la firma della nuova convenzione, Fiaip e Itas Mutua rafforzano la loro storica collaborazione da sempre orientata alla massima tutela dell’operato degli agenti immobiliari professionali a beneficio e salvaguardia dei loro clienti. La nuova polizza sulla responsabilità civile professionale prevede, infatti, importanti novità che ci consentiranno una maggiore tranquillità nell’esercizio quotidiano della nostra attività favorendo la qualità del servizio erogato a favore e nell’interesse dei cittadini”, ha commentato Gian Battista Baccarini. “Siamo lieti di rinnovare oggi la proficua collaborazione con Fiaip, fondata sulla comune volontà di garantire sempre maggiore sicurezza e serenità a chi svolge la professione di agente immobiliare. Da oltre 200 anni la nostra compagnia è al servizio dei propri soci assicurati e anche grazie a queste partnership conferma il suo importante supporto a tutti coloro che tramite il proprio lavoro contribuiscono attivamente alla crescita economica del Paese”, afferma Alessandro Molinari.

