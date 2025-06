Accordo Terna-Microsoft per innovazione e sicurezza

agenzia

L'intesa segna ulteriore passo della loro collaborazione

ROMA, 19 GIU – Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, e Brad Smith, vice chair e president di Microsoft, hanno firmato oggi a Milano un Memorandum of Understanding finalizzato allo sviluppo di iniziative strategiche per la trasformazione digitale dell’azienda che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale. L’accordo, che segna un ulteriore passo in avanti nella partnership avviata a ottobre 2024, stabilisce i termini per l’avvio di possibili collaborazioni su progetti e iniziative chiave per Terna. “Insieme progetteremo soluzioni strategiche e innovative per il futuro di Terna. I servizi offerti da Microsoft consentiranno all’azienda di supportare l’esecuzione del Piano Industriale in quattro ambiti chiave: digitalizzazione, innovazione, sicurezza e sostenibilità”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia. “L’introduzione di soluzioni digitalizzate nei processi aziendali ci permetterà di continuare ad incrementare l’efficienza e la qualità delle attività di gestione del Sistema Elettrico Nazionale”. Grazie a Microsoft Terna conta di migliorare produttività, sicurezza e sull’innovazione. “Grazie alle soluzioni di Intelligenza Artificiale e sicurezza di Microsoft, Terna non solo migliora l’efficienza operativa, ma rafforza anche la propria resilienza digitale” ha dichiarato Brad Smith.

