Accordo tra Amplifon e Plug and Play Italia sull’innovazione

agenzia

Consentirà di collaborare con start-up a livello globale

MILANO, 02 SET – Amplifon e Plug and Play Italia, piattaforma internazionale di open innovation, annunciano una nuova partnership con l’obiettivo di entrare in contatto e collaborare con start-up a livello globale. L’accordo consentirà di avviare collaborazioni tra AmplifonX, il dipartimento di ricerca e sviluppo interno di Amplifon, e nuove startup. Amplifon, il gruppo guidato da Enrico Vita, opera con oltre 20.000 persone e quasi 10.000 negozi in 26 paesi di cinque continenti del mondo. Grazie a AmplifonX, la società sviluppa nuove soluzioni digitali per offrire un servizio sempre più personalizzato ai propri clienti, sia all’interno che all’esterno dei negozi. Dal 2015, Plug and Play ha già accelerato oltre 300 startup in collaborazione con più di 30 aziende e finalizzato oltre 80 investimenti nel settore. La community di Plug & Play fino a oggi ha raccolto investimenti per 12 miliardi di dollari in aziende come PayPal e Dropbox. L’open innovation riveste un “ruolo fondamentale nel campo della salute, facilitando l’accesso a competenze esterne e accelerando lo sviluppo tecnologico”, afferma Tommaso Maschera, director Plug and Play Italy. Amplifon è sempre in “prima linea nell’innovazione, proseguendo il percorso iniziato quasi tre anni fa con AmplifonX, la divisione dedicata allo sviluppo di nuove soluzioni digitali che lavora come un centro di ricerca e sviluppo interno. Siamo sempre alla ricerca di nuove tecnologie per garantire ai nostri clienti un servizio sempre più personalizzato e migliorare la loro qualità di vita”, evidenzia Antonio Curci, global director di AmplifonX.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA