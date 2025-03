Accordo tra Governo e Regione: Il CdM non ha impugnato la Finanziaria, Palazzo d’Orlèans si è impegnato ad accogliere i rilievi

economia

Schifani: «Ottica di collaborazione istituzionale»

Il Consiglio dei ministri non ha impugnato la legge finanziaria della Regione anche se Palazzo d’Orlèans di è impegnato ad accogliere alcuni rilievi del ministero dell’Economia. «Ci siamo impegnati con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il ministero degli Affari regionali – ha detto il presidente Schifani – affinché per il futuro siano adottate norme improntate al rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità e continenza, in linea con quanto rilevato dal ministero dell’Economia in questa occasione, scongiurando così una molto probabile impugnativa della legge regionale».

«Nell’ottica di una collaborazione istituzionale sempre costruttiva tra Regione e Governo centrale – prosegue il presidente – abbiamo inoltre assunto l’impegno di modificare alcuni articoli della legge in base alle osservazioni che erano pervenute dal Mef».