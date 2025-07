Acea, bene certezza su dazi, ma effetti negativi per Ue-Usa

agenzia

I produttori di auto europei, dettagli da chiarire, valuteremo

ROMA, 28 LUG – “L’accordo rappresenta un passo importante verso l’attenuazione della forte incertezza che ha caratterizzato le relazioni commerciali transatlantiche negli ultimi mesi e l’ACEA accoglie con favore questo sviluppo in linea di principio”. Così Sigrid de Vries, direttore generale dell’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (Acea). “Tuttavia, gli Stati Uniti manterranno dazi più elevati su automobili e componenti automobilistici, e ciò continuerà ad avere un impatto negativo non solo per l’industria dell’UE, ma anche per quella statunitense”. “In questa fase, molti elementi dell’accordo devono ancora essere chiariti. L’ACEA esaminerà attentamente i dettagli non appena saranno disponibili e ne valuterà le implicazioni per la produzione automobilistica europea.

