Acea, nasce a.Gas per crescere nella distribuzione

agenzia

Anche in vista della partecipazione alle future gare su Roma

ROMA, 05 GIU – Novità nell’ambito dei business regolati del gruppo Acea. Dopo l’acqua, l’ambiente e le reti elettriche nasce a.Gas (Acea Gas), una nuova società che ha come obiettivo il consolidamento e la crescita nel settore della distribuzione gas. Lo rende noto l’azienda spiegando che questa operazione rientra nell’ambito della razionalizzazione delle linee di business. Nel nuovo ramo di business confluiscono le attività già svolte nel settore della distribuzione gas dove Acea è già presente in quattro regioni: Abruzzo, Campania, Molise e Umbria. L’obiettivo, spiega la società, è quello di ampliare la presenza industriale sul territorio, con conseguenti e positive ricadute occupazionali, anche in vista della partecipazione alle future gare per la distribuzione gas, tra cui quella per la città di Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA