Achillea (Polo Gusto) cresce del 25% atturato 2024 a 3,8 milioni

Lancia una nuova linea di prodotti

TRIESTE, 01 LUG – Una crescita del 25 per cento registrata nel 2024 che ha portato a un fatturato di 3,8 milioni di euro. E’ il bilancio di Achillea, società benefit che produce succhi di frutta, confetture, creme spalmabili e che dal 2022 fa parte del Polo del Gusto di Riccardo Illy. Dall’azienda fanno sapere che anche il primo semestre dell’anno in corso si sta rivelando “molto positivo” e “le previsioni indicano un’ulteriore crescita che ci porterà a superare i 4 milioni di euro”, come anticipa l.a.d. di Achillea, Fabrizio Molinari. Intanto, l’azienda rinnova la propria offerta con una nuova linea, FRUTTASì, che raccoglierà quattro linee preesistenti e che comprendono succhi e composte di frutta, Smoothies, mini confetture. L’azienda, che produce solo prodotti biologici dal 1980, è considerata uno dei pionieri del settore in Italia. Molinari parla di “una vera riorganizzazione strategica, pensata per valorizzare al meglio i punti di forza dei nostri prodotti più iconici e rafforzare il nostro posizionamento nei segmenti premium e wellness/health food, grazie anche allo sviluppo di nuovi prodotti”.

