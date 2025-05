ActionAid, con Amazon per dare alle donne conoscenza economiche

agenzia

Percorso di formazione rivolto ai dipendenti dell'azienda

ROMA, 13 MAG – “La violenza di genere nel nostro Paese è un problema strutturale molto forte. Teniamo presente che una donna su tre ha subito una forma di violenza, è un dato aberrante”. Lo afferma la co-segretaria generale di ActionAid, Katia Scannavini, che definisce l’educazione finanziaria “estremamente importante” presentando il percorso di formazione Econo.mia realizzato con Amazon per tutte e tutti i dipendenti dell’azienda in Italia durante un forum ANSA Incontra. Solo il 58% delle donne ha un conto bancario contro il 92% degli uomini e solo il 20% della popolazione femminile accede a strumenti finanziari secondo dati Ocese. “Dare alle donne gli strumenti di consapevolezza e di conoscenza è veramente una rivoluzione trasformativa della nostra società e noi ci crediamo fortemente”, osserva la co-segretaria di ActionAid. Il corso, aperto anche alle donne di alcune comunità dove l’azienda è presente, è in modalità ibrida, su una piattaforma online tradotta in più lingue e con eventi in presenza. Affronta il divario di genere in tema economico oltre a anche temi pratici “come la lettura di una busta paga”, spiega Scannavini e approfondisce tra l’altro come pianificare la propria economia nel presente e nel futuro, come mettere in piedi un piano pensionistico o come evitare le truffe.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA