Ad agosto sono calati gli avvistamenti di orsi in Trentino

agenzia

In aumento segnalazioni di lupi, 3/o nucleo di sciacallo dorato

TRENTO, 10 SET – Nel mese di agosto 2024, le segnalazioni relative ad avvistamenti di orsi in Trentino sono state 38, leggermente inferiori al precedentemete mese di luglio (46). Anche i danneggiamenti sono risultati in calo, con effetti perlopiù a carico di prodotti agricoli, ma anche di qualche pollaio, apiario e bestiame da reddito (ovicaprini, due asini, due vitelli, un puledro). È quanto emerge dal report mensile della Provincia di Trento pubblicato sul portale Grandi di carnivori in Trentino. In particolare, a inizio mese si sono verificate tre diverse incursioni da orso nel Comune di San Lorenzo Dorsino, a carico di cassonetti per la raccolta dell’organico, sostituiti poi con una campana meno accessibile. Nell’ambito delle attività volte alla collarizzazione del giovane orso confidente M91, il 4 agosto, sempre sul territorio di San Lorenzo Dorsino, è stata catturata, collarata e rilasciata un’orsa adulta, identificata poi come F7. Il successivo 5 agosto un orso è stato investito di striscio da un veicolo tra Cles e Mostizzolo. L’animale si è allontanato immediatamente. È poi proseguita l’attività di monitoraggio dell’area di presenza dei piccoli dell’orsa Kj1. Le segnalazioni pervenute sono pochissime e sono in fase di analisi alcuni campioni genetici che potrebbero appartenere ai piccoli. Per quanto riguarda il lupo, nel corso del mese di agosto, poi, sono pervenute segnalazioni relative a tre nuove riproduzioni nei branchi in val Breguzzo-Daone, Paganella-Gazza e Latemar. I danneggiamenti a carico di bestiame al pascolo in alpeggio sono risultati in aumento rispetto al mese di luglio. Gli animali più predati sono gli ovocaprini, ma sono stati attaccati anche 9 asini (di cui sei uccisi), otto bovini e ferito un cane da pastore. Il 13 agosto un lupo è stato investito da un veicolo sulla Sp89 a Trambileno, ma si è allontanato dopo l’urto. Infine, non si hanno più notizie dell’esemplare di lince B132, mentre sul territorio di San Lorenzo Dorsino è stata invece accertata la presenza di un nuovo nucleo riproduttivo di sciacallo dorato (il terzo accertato in Trentino).

