Ad aprile la disoccupazione nell’Eurozona cala al 6,4%

agenzia

Eurostat,stabile a 6% in Ue. Giù anche disoccupazione giovanile

BRUXELLES, 30 MAG – Ad aprile la disoccupazione nell’area euro è scesa al 6,4% dal 6,5% di marzo. Nell’Ue è rimasta stabile al 6%. Lo segnala Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea. In Italia la disoccupazione ad aprile è indicata al 6,9%. Tassi più bassi in Cechia (2,7%), Polonia (3%), Malta (3,1%) e Germania (3,2%). Più alti in Spagna (11,7%), Grecia (10,8%) e Finlandia (8%). La disoccupazione giovanile è scesa ad aprile al 14,1% nell’Eurozona (dal 14,3%) e nell’Ue al 14,4% (dal 14,7%), mentre è al 20,2% in Italia.

