Ad Asti i cabinet Open Fiber raccontano la città

Diventano info point, primo progetto a livello nazionale

ASTI, 31 LUG – Open Fiber punta su Asti: nel capoluogo è stato sviluppato il primo progetto a livello nazionale per rendere gli oltre 120 cabinet stradali della fibra ottica veri e propri info point dislocati sul territorio, con un’estetica dedicata alle tradizioni locali. Inquadrando il Qr Code sull’armadietto stradale si raggiunge il sito Visitasti e si scopre quanto ha da offrire la città tra eventi, attrazioni ed eccellenze enogastronomiche. Ad Asti è già disponibile la rete ultraveloce in fibra ottica per oltre 27.680 unità immobiliari con un’infrastruttura Ftth (Fiber To The Home, letteralmente fibra fino a casa) che si sviluppa per circa 132 chilometri e realizzata con un investimento privato da parte di Open Fiber per oltre 9,5 milioni di euro. La rete di Open Fiber consente di arrivare ad una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo e abilitare così tutti i servizi digitali di ultima generazione. “Il progetto per l’atterraggio della fibra ultraveloce Ftth ad Asti è stata una scelta voluta e sostenuta dall’amministrazione – dichiarano il sindaco, Maurizio Rasero, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Stefania Morra -. Il nostro mandato politico ci impone di favorire lo sviluppo economico e sociale del nostro bacino territoriale preparando le condizioni che lo possano rendere possibile e pertanto migliorando anche l’accesso alla connettività di ultima generazione. Il completamento di questo percorso con la vestizione degli armadi stradali (unico caso per ora in Italia) rappresenta un perfetto connubio di partenariato tra pubblico e privato coniugando esigenze di comunicazione aziendale e promozione del territorio e delle sue antiche tradizioni come il Palio di Asti, la cultura locale nonché le eccellenze del territorio”. “L’infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber, oltre a garantire una connessione ultraveloce per cittadini, imprese e Pubblica amministrazione – sottolinea Mauro Accroglianò, responsabile Vendite mercato residenziale, Customer Experience e comunicazione commerciale di Open Fiber- diventa anche un mezzo per conoscere la storia, gli eventi e le tradizioni del territorio”.

