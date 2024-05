‘Addio G7 al carbone entro il 2035’, ministro Uk conferma

agenzia

A Class Cnbc: "Abbiamo un accordo, è un accordo storico"

VENARIA REALE, 29 APR – “Si, abbiamo un accordo per abbandonare il carbone nella prima metà degli anni 2030”. Lo conferma il ministro inglese delle rinnovabili e del nucleare, Andrew Bowie. “E’ un accordo storico che non siamo riusciti a raggiungere alla Cop 28” “Il fatto che i Paesi del G7, seduti ad un tavolo, abbiano dato un segnale al mondo, che noi economie avanzate siamo pronte ad abbandonare il carbone nella prima metà del 2030 è incredibile”. Il ministro inglese lo ha anticipato a Class Cnbc dal G7 Ambiente, Energia e Clima in corso a Venaria Reale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA