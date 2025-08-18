agenzia
Adesioni a Ops di Montepaschi su Mediobanca sopra al 19%
Nuovo passo avanti dal 13,47 raggiunto lo scorso 14 agosto
MILANO, 18 AGO – Le adesioni all’offerta pubblica di scambio di Montepaschi su Mediobanca hanno raggiunto oggi il 19,41% con oltre 49,5 milioni di titoli apportati nella sola giornata di oggi. Si tratta di un nuovo passo avanti dopo il 13,47% raggiunto lo scorso 14 agosto. L’offerta, partita il 14 luglio, si concluderà il prossimo 8 settembre.
