Adidas si scusa per la scarpa copiata dagli indios messicani

agenzia

L'azienda tedesca era stata accusata di appropriazione culturale

CITTA DEL MESSICO, 22 AGO – L’azienda tedesca Adidas ha presentato scuse pubbliche a una comunità indigena in Messico dopo aver utilizzato sandali tradizionali realizzati da artigiani locali come ispirazione per un nuovo modello. La sneaker, chiamata ‘Oaxaca Slip-On’, ha suscitato critiche e accuse di appropriazione culturale in quanto ispirate agli huaraches, i tradizionali sandali di cuoio realizzati dagli indios messicani. Sulla questione era intervenuta pure la presidente Claudia Sheinbaum. Karen González, responsabile legale di Adidas Messico, ha riconosciuto che la scarpa è stata progettata sulla base di un modello tradizionale della comunità di Villa Hidalgo Yalalag. “Comprendiamo che ciò possa aver causato disagio e, per questo motivo, ci scusiamo pubblicamente”, ha dichiarato durante una cerimonia ufficiale. La dirigente ha inoltre assicurato che, d’ora in poi, Adidas cercherà la guida e la collaborazione della comunità per i modelli futuri, nel rispetto della cultura locale, che dipende dall’artigianato per la sua sopravvivenza. Dopo il suo lancio all’inizio di agosto, la scarpa sotto accusa è stata rimossa dalla vendita online. Il governo messicano ha annunciato che chiederà un risarcimento finanziario ad Adidas.

