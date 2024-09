Adr:da domani torna limite 100ml per liquidi bagaglio a mano

agenzia

In ottemperanza a nuove disposizioni Commissione Europea

ROMA, 31 AGO – Da domani, in ottemperanza alle nuove disposizioni della Commissione Europea, il trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano sarà consentito solo in contenitori di capienza fino a 100 ml. Lo ricorda Adr in una nota diffusa attraverso i suoi canali social. I contenitori di liquidi di capacità superiore a 100 ml devono essere quindi imbarcati nel bagaglio da stiva al check-in. I recipienti possono essere altresì trasportati nel bagaglio a mano solo se vuoti. Grazie agli scanner di ultima generazione Eds C3 in uso (ad esclusione dei voli diretti in Usa e Israele) all’aeroporto di Fiumicino, da pochi giorni nella Top10 degli scali meglio connessi a livello globale secondo la società Cirium, sarà consentito continuare a tenere all’interno del bagaglio a mano sia i contenitori di liquidi fino a 100 ml sia gli apparati elettrici ed elettronici come laptop e tablet senza necessità di separarli ed estrarli Fanno eccezione alle restrizioni i LAGs (Liquidi, Aerosol e Gas) da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, inclusi gli alimenti per neonati che potranno essere consentiti nel bagaglio a mano anche in quantità superiori ai 100 ml, previa separazione dal bagaglio a mano e controllo di sicurezza dedicato.

