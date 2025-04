AdriaTronics, rinnovato accordo per Contratto di solidarietà

agenzia

Per altri tre mesi, interesserà 312 dei 341 dipendenti

TRIESTE, 10 APR – E’ stato rinnovato, per tre mesi, il Contratto di solidarietà per 312 dei 341 dipendenti di AdriaTronics. Lo rendono noto i sindacati territoriali Fim, Fiom, Uil e Ugl e Usb AdriaTronics precisando che un accordo in tal senso è stato sottoscritto martedì 8 aprile nella sede dell’azienda. L’accordo partirà dal 14 aprile (fino al 12 luglio 2025) e la riduzione media dell’orario di lavoro avrà una media del 63% delle ore lavorabili. Dei 312 lavoratori, 141 saranno sospesi 4 giorni su 5; 85 per 3 giorni su 5; 73 per due giorni su cinque; 13 per un giorno su cinque. L’accordo inoltre prevede l’anticipo alle normali scadenze di paga, così come l’integrazione da parte della Regione FVG che sarà erogata anticipatamente come nei precedenti periodi. I sindacati hanno chiesto che nelle giornate di presenza siano favoriti gli affiancamenti del personale alle attività in corso in modo da affinare le competenze delle maestranze. L’andamento del Contratto sarà monitorato mensilmente con appositi incontri sindacali per verificarne l’applicazione. I sindacati hanno anche fatto sapere di aver avuto conferma dell’incarico conferito da FairCap e Adratronics all’advisor che nei prossimi mesi dovrà verificare e veicolare sul tavolo Ministeriale le manifestazioni di interesse per la reindustrializzazione dell’area e la salvaguardia occupazionale. AdriaTronics ha accolto la richiesta dei sindacati di avere un primo incontro con l’advisor già nei prossimi giorni. In tal senso “la direzione aziendale si è presa l’impegno di comunicarci la data nel più breve tempo possibile”, conclude la nota.

