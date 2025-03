Aero, già approvati 4 progetti di eolico offshore per 2,2 Gw

agenzia

Mamone Capria, in valutazione 16,5 Gigawatt

ROMA, 27 MAR – “Con un potenziale di 16,5 Gigawatt di progetti di eolico offshore in fase di Valutazione d’Impatto Ambientale al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, su un totale di 86 Gw di richieste di connessione a Terna, è molto incoraggiante il dato che stiamo comunicando in questi giorni relativo ai 4 progetti già approvati in Via (Valutazione di impatto ambientale), con circa 2,2 Gw”. Lo ha detto il presidente dell’associazione delle Energie Rinnovabili Offshore (Aero), Fulvio Mamone Capria, al convegno “Le rinnovabili: un’opportunità da governare e regolare” stamane alla Camera. “Si tratta di uno scenario unico in Italia e nel Mediterraneo – ha proseguito Mamone Capria -, che va sostenuto e incoraggiato perché oltre a contribuire agli obiettivi europei sulla decarbonizzazione, darà vita allo sviluppo industriale nelle regioni del Mezzogiorno dove si realizzeranno gli hub cantieristici dedicati all’eolico offshore”. “In questo contesto – ha detto ancora Mamone Capria – la politica riveste un ruolo fondamentale: è infatti attraverso scelte strategiche e normative adeguate che è possibile garantire la sicurezza energetica del paese ed il successo di una transizione energetica sostenibile, efficiente e inclusiva. La definizione di politiche chiare e coerenti, insieme alla creazione di un ambiente favorevole agli investimenti, è essenziale per veder realizzati, al più presto, i primi progetti di eolico offshore e fotovoltaico galleggiante”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA