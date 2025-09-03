Aeronautica torinese nella serie YouTube di Eurofighter Typhoon

agenzia

Il motore è stato costruito in parte da Avio Aero nel capoluogo

TORINO, 03 SET – L’eccellenza ingegneristica torinese alla base dell’Eurojet Ej200 è protagonista dell’ultimo episodio di The Fighter Show (prima serie YouTube al mondo di proprietà e prodotta da Eurofighter Typhoon, il velivolo da combattimento multiruolo), in cui l’Eurofighter Typhoon invita gli spettatori a scoprire il cuore del motore nella sua pluripremiata serie YouTube. Costruito in parte da Avio Aero a Torino, il motore Eurojet Ej200 è il risultato di un consorzio europeo (Eurojet Turbo GmbH) composto da Mtu, Rolls-Royce, Avio Aero e Itp Aero. Con una spinta di 20.000 libbre, è uno dei motori più avanzati della sua categoria e che dà vita all’Eurofighter Typhoon. Dal suo lancio nel 2023, The Fighter Show ha superato i 5 milioni di visualizzazioni su YouTube, portando il pubblico dietro le quinte dell’Eurofighter Typhoon e offrendo un accesso unico a piloti, ingegneri e tecnici. L’episodio – Transformers: The Eurofighter Engine – è ora disponibile sul canale YouTube di Eurofighter.

