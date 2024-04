Aeroporti: ok bilancio Assoclearance,Palombelli resta presidente

agenzia

'Verso nuovo sistema operativo, certificazione cyber secutirity'

ROMA, 21 MAR – L’assemblea ordinaria e straordinaria di Assoclearance, l’associazione che gestisce su incarico dello Stato italiano il coordinamento nell’assegnazione degli slot negli aeroporti, ha approvato il bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2023 ed ha proceduto al rinnovo per il triennio 2024-2026 degli organi elettivi, confermando all’unanimità Fausto Palombelli presidente e coordinatore slot aeroportuali in Italia, in considerazione – si legge in una nota – della sua lunga esperienza nell’industria aeronautica, sia in ambito vettori aerei che nella gestione aeroportuale. È stato anche rinnovato il consiglio direttivo, con Olimpia Denise Scafidi e Aldo Schmid nominati vice presidenti e Paolo Sgaramella e Antonio Palumbo consiglieri. Rinnovate anche le cariche del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri. Nel corso dell’assemblea, Fausto Palombelli, che tra i fatti salienti del passato esercizio finanziario ha citato il trasferimento della sede, l’allestimento di un avanzato Data Center e il nuovo sito web, ha annunciato che “per il prossimo triennio procederemo alla sostituzione dell’attuale sistema operativo per la gestione della clearance aeroportuale, considerato non più adeguato all’evoluzione delle esigenze di coordinamento e gestione degli slot ed il conseguimento di una certificazione ISO 27001 per la Cyber Security. In questo modo garantiremo una maggiore tempestività di risposta verso i fruitori del servizio ed un processo d’integrazione ancora più efficiente con i sistemi aeroportuali. Inoltre, Assoclearance offrirà servizi di consulenza o di gestione remota delle attività di coordinamento clearance anche a paesi terzi”.

