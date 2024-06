Aeroporti: Palermo ottiene livello 3+ Neutrality

Il riconoscimento

L’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino» di Palermo ottiene il livello 3+ Neutrality, riconoscimento rilasciato dall’airport carbon accreditation (Aca), il programma promosso da Airport council international (Aci) che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) in ambito aeroportuale. In Italia al programma Aca hanno aderito 17 aeroporti.

Subito dopo gli scali italiani più grandi, che hanno raggiunto il livello 4+ transition (Milano Linate e Malpensa, Roma Fiumicino e Ciampino, Venezia e Napoli), ci sono Treviso, Bologna e Palermo con il livello 3+ Neutrality. In particolare, lo scalo palermitano gestito da Gesap ha dimostrato di aver ridotto le emissioni di carbonio da 0,71 chilogrammi di CO2 per passeggero del 2018 a 0,52 al 31 dicembre 2023, ben oltre l’obiettivo di 0,60 fissato nel «Carbon management plan 2021-2023».