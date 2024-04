Aeroporto di Catania, a Pasqua crescita di viaggiatori del 3,96% ma già si punta alla stagione estiva ricca di nuove tratte

Catania

Le previsioni della direzione commerciale e marketing di Sac: si amplia l'offerta anche per lo scalo di Comiso

Oltre 200mila passeggeri, dei quali 143mila nazionali e 89mila internazionali e 1.513 movimenti: sono questi i primi numeri dell’aeroporto di Catania per la Pasqua 2024 secondo le previsioni della direzione commerciale e marketing di Sac, la società che gestisce gli scali di Catania e Comiso. Per lo scalo aereo catanese si registra una crescita del +3,96% in termini di viaggiatori e un aumento del +3,77% per i movimenti, percentuali che confermano il buon andamento dello scalo etneo e fanno da leit motiv per l’inizio della stagione estiva, che quest’anno partirà il 31 marzo e durerà fino al 27 ottobre.

La stagione estiva sia per Catania e Comiso si amplia con nuove tratte e compagnie aeree. Per l’hub etneo si prevedono circa 55.506 movimenti rispetto ai 51.308 del 2023 (+8,18%), con 98 destinazioni delle quali 73 internazionali e 25 nazionali. Tra queste, la novità più importante è l’avvio della tratta per Dublino operata da Aer Lingus, in partenza il giorno 1°maggio con cadenza tri-settimanale. Anche per l’aeroporto di Comiso si prepara una stagione importante che vedrà un notevole ampliamento delle rotte. Il comparto nazionale sarà in crescita del 46,82% rispetto all’estate 2023 e quello internazionale del 186,57%. Complessivamente l’estate 2024 vedrà un aumento dei movimenti dello scalo casmeneo pari al 55,80%, con 10 destinazioni nazionali, 6 internazionali, 5 Paesi collegati e 9 compagnie aeree operative. Comiso sarà quindi collegato con Roma Fiumicino, Bergamo, Pisa, Bologna, Milano Linate, Milano MXP, Napoli, Torino, Verona, Bari, Parigi Orly, Tirana, Brno, Varsavia, Lille e Barcellona.