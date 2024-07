Aeroporto di Catania, approvato il bilancio Sac: utile di 3,3 milioni di euro e + 6,4% di passeggeri

fontanarossa

L'assemblea dei soci ha sottolineato il risultato nonostante i problemi deellos corso anno legati all'incendio del terminal partenze

L’assemblea dei soci di Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, ha approvato il progetto di bilancio relativo al 2023, che si è chiuso con un utile netto di esercizio di 3.309.303 di euro.Lo scorso anno la società ha effettuato investimenti in autofinanziamento per 10.168.224 di euro.Il margine operativo lordo si attesta a 15.542.840 di euro, mentre il valore della produzione è di 103.844.871 di euro. La posizione finanziaria netta dell’aeroporto alla fine del 2023 è positiva e ammonta a euro 46.656.787 di euro. Questo dato – spiega una nota Sac – riflette la solidità finanziaria dello scalo e la capacità di affrontare situazioni di emergenza senza compromettere la stabilità economica a lungo termine. Nonostante infatti il 2023 sia stato caratterizzato da eventi straordinari che hanno inciso sull’operatività dello scalo e sugli indicatori economico-finanziari, l’aeroporto di Catania ha beneficiato di una forte domanda di traffico, che ha consentito di registrare un incremento del 6,34% nel numero di passeggeri rispetto all’anno precedente.

Il traffico passeggeri totale per il 2023 è di 10.739.614 unità, evidenziando la resilienza dello scalo e la sua importanza strategica per Catania e per l’intera regione.